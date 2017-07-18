حليب الحمير يوقع وكيلة التعليم بقطر في أخطاء كارثية باللغة العربية " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

حليب الحمير يوقع وكيلة التعليم بقطر في أخطاء كارثية باللغة العربية ” صورة “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق وقوع وكيل الوزارة المساعد للشئون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، في أخطاء نحوية ولغوية كارثية، والتي إن دلت فتدل على جهل تام باللغة العربية لغة القرآن الكريم التي نعتز بها.
وكتبت فوزية الخاطر، على ” الحائط ” -على ما يبدو- ما يلي: ” ثابتون على الحق أميرنا وشبعا ، والنصر قريب بأذن الله ، كلنا تميم المجد “، وقامت بالتوقيع باسمها أسفل النص.
ووقعت الخاطر في 3 أخطاء، إذ كتبت ” أميرنا ” بدلا من ” أميرا “، و ” شبعا “، بدلا من ” شعبا “، و” بأذن ” بدلا من ” بإذن “، ليكون النص الصحيح: ” ثابتون على الحق أميرا وشعبا، والنصر قريب بإذن الله ، كلنا تميم المجد “.
وأثارت تلك الأخطاء سخرية المغردون، مؤكدين أن التعليم في قطر خطر حيث أن مسؤولة كبيرة في وزارة التعليم لا تجيد كتابة اللغة العربية، وتكفل بعضهم في تعديل الأخطاء الإملائية، والبعض اتجه من السخرية حيث قال: ” القلم مخترق “، وكتب آخر: ” اظنها تعبر عن مشاعر الجوع من المقاطعة لذلك كتبت ماتشعر به لا ماتريده “.
وقال حساب يدعى أنا المجد: ” #لا_تعليق المهم من نتائج شرب حليب الحمير وكيلة وزارة صايره زفت الطين “.
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههه انتم قلتوها من حليب الحمير 🙂 🙂
هم اصلا اغبياء وجهله وزادهم حليب الحمير غباءً وجهل
slem999[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الله الله
متختشي ياولية
عبدالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
في معلم عندنا صح خطا وزير التعليم العيسى
مالك !![ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله واكبر … نسينا عاصمة المانيا همبرجر
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 38 دقيقة
مالك السلام عليكم
الله اكبر وليس الله واكبر
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياجماعة الخير الاخوة الاعزاء لا دخل لحليب الحمير فى أخطاء وكيلة التعليم بقطر بالوقوع في أخطاء كارثية باللغة العربية وتلك الاخطاء النحوية الكارثية والتي إن دلت فتدل على جهل تام باللغة العربية لغة القرآن الكريم التي نعتز بها جميعا .
كما ان السيدة الفاضلة وكيلة التعليم بقطر فوزية الخاطر ويدل اسم العائلة على انها من العائلات الاقرب الى حكام البلد لوجود علاقة نسب بين عائلة الخاطر و آل ثاني هي الأسرة الحاكمة في دولة قطر .
رجاء لا نظلم الحمير لانهم لقوله تعالى: (واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير) القصد في الشئ الاعتدال فيه والغض من الطرف والصوت
شوش[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 15 دقيقة
“سخرية المغردون”؟؟؟
منذ متى كان المضاف إليه مرفوعاً؟
لقد فضحتمونا يا محرري سبق!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15523 ] نشر منذ 11 دقيقة
بالله ابش دخل حليب الحمير في السالفه والخباع اللي عندنا من ايش وخاصه بين المعلقين وانا اولهم عاد. كبار الروس وحدهم