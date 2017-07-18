حليب الحمير يوقع وكيلة التعليم بقطر في أخطاء كارثية باللغة العربية " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق وقوع وكيل الوزارة المساعد للشئون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، في أخطاء نحوية ولغوية كارثية، والتي إن دلت فتدل على جهل تام باللغة العربية لغة القرآن الكريم التي نعتز بها.

وكتبت فوزية الخاطر، على ” الحائط ” -على ما يبدو- ما يلي: ” ثابتون على الحق أميرنا وشبعا ، والنصر قريب بأذن الله ، كلنا تميم المجد “، وقامت بالتوقيع باسمها أسفل النص.

ووقعت الخاطر في 3 أخطاء، إذ كتبت ” أميرنا ” بدلا من ” أميرا “، و ” شبعا “، بدلا من ” شعبا “، و” بأذن ” بدلا من ” بإذن “، ليكون النص الصحيح: ” ثابتون على الحق أميرا وشعبا، والنصر قريب بإذن الله ، كلنا تميم المجد “.

وأثارت تلك الأخطاء سخرية المغردون، مؤكدين أن التعليم في قطر خطر حيث أن مسؤولة كبيرة في وزارة التعليم لا تجيد كتابة اللغة العربية، وتكفل بعضهم في تعديل الأخطاء الإملائية، والبعض اتجه من السخرية حيث قال: ” القلم مخترق “، وكتب آخر: ” اظنها تعبر عن مشاعر الجوع من المقاطعة لذلك كتبت ماتشعر به لا ماتريده “.

وقال حساب يدعى أنا المجد: ” #لا_تعليق المهم من نتائج شرب حليب الحمير وكيلة وزارة صايره زفت الطين “.