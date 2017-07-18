تحذير من موجات " تسونامي " نتيجة لزلزال المحيط الهادي القوي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذر معهد أمريكي من وقوع موجات مد عاتية ” تسونامي ” بعد زلزال قوي في شمال المحيط الهادي بين أطراف جزر ألوشيان في ألاسكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة، وكانت هيئة المسح الجيولوجي قد قدرت شدة الزلزال في البداية عند7.7 درجة.

وحدث الزلزال في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة نيكولسكوي على جزيرة بيرينج قبالة كامتشاتكا. وكان مركزه غربي جزيرة أتو الواقعة في أقصى الطرف الغربي لجزر مجموعة نير أيلاندز التابعة لجزر ألوشيان.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات فقط تحت قاع البحر وهو عمق ضحل من شأنه أن يضاعف تأثيره لكنه كان بعيدا إلى حد كبير عن أي بر رئيسي.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي)”من المحتمل حدوث موجات مد خطيرة على السواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال”.