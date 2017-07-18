الصحة العالمية تسجل تراجعًا نسبيًا في وفيات الكوليرا باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سجلت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفاة بالكوليرا في اليمن، مع دخول الوباء أسبوعه الـ12 منذ تفشيه في 27 إبريل الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير إنها سجلت 6 حالات وفاة فقط، حيث ارتفعت عدد الوفيات إلى 1790 بعد أن سجلت، الأحد، 1784 حالة وفاة، وكانت المنظمة تسجل خلال الأيام الأولى لتفشي المرض حالات وفاة بأعداد تصل إلى 30 حالة يوميًا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات، حيث سجلت المنظمة 351 ألف و45 حالة إصابة بالوباء، وذلك بزيادة أكثر من 6 آلاف حالة عن الأرقام المعلنة، الأحد، بواقع 344 ألف و751 حالة.

كما سجل التقرير تراجعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، التي كانت أكثر المحافظات المنكوبة، ومنذ الجمعة الماضية لم يتم تسجيل سوى حالة واحدة فيها، ليرتفع العد إلى 345حالة وفاة.