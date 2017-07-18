مهاجر يطعن رجل شرطة في محطة قطارات ميلانو - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

طعن مهاجر من غينيا بيساو، أمس الإثنين، رجل شرطة في محطة القطارات المركزية بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقال عمدة المدينة، جوزيبه سالا، إن ” المهاجر كان من المفترض أن يُطرد من إيطاليا منذ أقل من أسبوعين، حيث صدر بحقه مرسوم طرد “.

وطعن المهاجر رجل الشرطة خلال مشاركته في مهام دورية بمحطة قطارات ميلانو، بعدما اشتبك المهاجر مع أفراد الدورية، إثر طلبهم الإطلاع على وثائقه الشخصية، وفق التلفزيون الحكومي.

وأضاف التلفزيون أن المهاجر سعيدو ديالو، كان يصيح باللغة الإيطالية: ” أود الموت في سبيل الله “، حينما طعن الشرطي، الذي أصيب بجروح متوسطة في الكتف اليمنى، ونقل فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يخضع المهاجر للاستجواب.