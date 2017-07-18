مهاجر يطعن رجل شرطة في محطة قطارات ميلانو - صحيفة صدى الالكترونية

مهاجر يطعن رجل شرطة في محطة قطارات ميلانو
طعن مهاجر من غينيا بيساو، أمس الإثنين، رجل شرطة في محطة القطارات المركزية بمدينة ميلانو الإيطالية.
وقال عمدة المدينة، جوزيبه سالا، إن ” المهاجر كان من المفترض أن يُطرد من إيطاليا منذ أقل من أسبوعين، حيث صدر بحقه مرسوم طرد “.
وطعن المهاجر رجل الشرطة خلال مشاركته في مهام دورية بمحطة قطارات ميلانو، بعدما اشتبك المهاجر مع أفراد الدورية، إثر طلبهم الإطلاع على وثائقه الشخصية، وفق التلفزيون الحكومي.
وأضاف التلفزيون أن المهاجر سعيدو ديالو، كان يصيح باللغة الإيطالية: ” أود الموت في سبيل الله “، حينما طعن الشرطي، الذي أصيب بجروح متوسطة في الكتف اليمنى، ونقل فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يخضع المهاجر للاستجواب.
slem999[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوروبا معى الوقت ستتحول لقارة سوداء من الأفارقة وصفراء من الأسيويين والعرب
الأوربي الأصلي كائن سينقرض خلال عقود
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم slem999 تلك حقيقة مفزعة للاوروبين نعم توجد تقارير وتحليلات أوروبية تؤكد ان أوروبا مع الوقت ستتحول لقارة سوداء من الأفارقة وصفراء من الأسيويين والعرب والأوربي الأصلي سينقرض خلال اربعة عقود من الان فا بالأرقام المسلمون سوف يجتاحون أوروبا خلال الـ30 عاما المقبلة فى 19/02/2016 – نشرت صحيفة إيه بى سى الإسبانية تقريرا يؤكد أن نسبة المسلمين فى الاتحاد الأوروبى سيصل إلى خمس عدد سكان الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2050 كما يوجد تقرير مفزع لالمانيا خصوصا حيث يعتبر دين الإسلام ثاني أكبر الأديان في العالم ويعد ثاني دين في العالم من حيث عدد معتنقيه إذ قدر ب 2.5 مليار مسلم وتوجد بيانات عن معدلات نمو الإسلام في أوروبا تكشف عن أن عدداً متزايداً من المسلمين يقطنون في أوروبا ويرجع أساساً إلى الهجرة وارتفاع معدلات الولادة للمسلمين ولا يمكن إيقافه الآن بوصوله مرحلة اللاعودة وبأن ألمانيا ستصبح دولة مسلمة بحلول عام 2050
كما انه يوجد 40 مليون أفريقى الان يستعدون للهجرة الى أوروبا خلال الاعوام القادمة عن طريق البحر المتوسط