الحوثيون يسرحون الآلاف من قوات المخلوع صالح - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثيين نفذت أكبر عملية تسريح في صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح واستبدلت الآلاف من الضباط والجنود بعناصر تابعة لها.

وأفادت مصادر بأن القيادي الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أقال مؤخراً قائد القوات الخاصة في الحديدة الموالي للمخلوع صالح، وعين بدلاً منه أبو علي الكحلاني الموالي لعبد الملك الحوثي.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء قد ذكرت في وقت سابق يوليو الحالي عن هيمنة #الحوثيين على رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمرة الثانية على التوالي ولدورتين متتاليتين على حساب أنصار المخلوع علي عبدالله صالح.