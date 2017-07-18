إصابة 50 فلسطينيا خلال مواجهات في منطقة باب الأسباط بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أصيب 50 فلسطينياً خلال مواجهات اندلعت بين الشبان المقدسيين في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأنها تعاملت مع 50 إصابة خلال تلك المواجهات، موضحة أنه تم نقل 15 إصابة لمستشفى المقاصد، وأنه تم علاج 35 حالة ميدانياً.

وأشارت إلى أن الإصابات متنوعة منها 16 اصابة بالرصاص المطاط، و9 إصابات بقنبلة صوت، و25 باعتداء بالضرب، إضافة لإصابة 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر خلال علاجهم مصابي المواجهات.