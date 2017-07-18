تعليم الباحة يعقد اجتماعه الرابع للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، أمس الاثنين، اجتماعاً مع المساعد للشؤون التعليمية للبنين الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي، وأعضاء وعضوات لجنة الاستعداد “عبر الدائرة المغلقة”، لمناقشة استعدادات الأقسام والإدارات لانطلاقة العام الدراسي المقبل، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى.

وطالب مخايش خلال الاجتماع الجميع ببداية قوية على مستوى التخطيط والتطلعات والرؤى والمشاريع التربوية ، وتحديد الأهداف ، وتحقيق التكامل والتشارك في قيادة العمل التربوي والإداري على مستوى الإدارة والميدان التربوي ، والحرص على مساندة البرامج التي تدعم عمليات التوجه نحو الطالب والمدرسة والأساليب الإشرافية التي ترفع مستوى الأداء لمنسوبي ومنسوبات الميدان التربوي والتعليمي.

بعد ذلك استعرض مشرف أمانة التعليم سالم حسن الغامدي ما خلصت إليه خلال الاجتماعات السابقة من توصيات وما وصلت إليه الإدارة من أرقام على مستوى الجاهزية مبينا الموضوعات المطروحة أمام اللجنة في جلستها الحالية بما في ذلك تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير المقررات الدراسية وضرورة إيصالها للمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وكذلك تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة التي تساعد على أداء العملية التعليمية على الوجه الأكمل، واستكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس مع تأهيل المعلمين للتعاطي الإيجابي مع المشاريع الوزارية التطويرية من خلال التدريب وتكثيف التوعية بمضامين هذه المشاريع.