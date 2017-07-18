مقتل مواطن بآلة حادة في حي بطحاء قريش بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل لمواطن بآلة حادة في حي بطحاء قريش.

وأفاد البلاغ، بالعثور على شخص مطعونًا بصدره أمام منزله وتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي، وتوفي بها، فيما تولت دوريات الأمن والبحث الجنائي بقسم شرطة الكعكية البحث عن الجاني.