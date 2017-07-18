مقتل مواطن بآلة حادة في حي بطحاء قريش بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل مواطن بآلة حادة في حي بطحاء قريش بمكة
تلقت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل لمواطن بآلة حادة في حي بطحاء قريش.
وأفاد البلاغ، بالعثور على شخص مطعونًا بصدره أمام منزله وتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي، وتوفي بها، فيما تولت دوريات الأمن والبحث الجنائي بقسم شرطة الكعكية البحث عن الجاني.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه وبحول الله الجاني يلقى جزاه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله