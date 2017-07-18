انتحار جندي إيراني بعد قتله ثلاثة من زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

انتحار جندي إيراني بعد قتله ثلاثة من زملائه
انتحر جندي إيراني، بعدما أطلق النار على زملائه وقتل منهم ثلاثة وأصيب 6 آخرين بإحدى الثكنات، أمس الاثنين، وذلك في بلدة آبيك التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي طهران.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن على رضا رحماني حاكم البلدة قوله: ” يجري التحقيق في الدافع وراء هذا الحادث المفجع ولا يمكننا التحدث عنه الآن قبل التحقيقات “.
وأفادت وكالة ” أسوتشيدبرس “، أن الهجوم وقع بعدما عارض ضباط كبار طلبا للمهاجم بنقله إلى مسقط رأسه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة
زين سويت وقلعتك معهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة
زين سويت وقلعتك معهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة
زين سويت وقلعتك معهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة
زين سويت وقلعتك معهم
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 48 دقيقة
بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (14) صدق الله العظيم ( الحشر )
ان شاء الله شرارة البداية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذا العمل يعتبر حسنه للجاني