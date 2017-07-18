انتحار جندي إيراني بعد قتله ثلاثة من زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

انتحر جندي إيراني، بعدما أطلق النار على زملائه وقتل منهم ثلاثة وأصيب 6 آخرين بإحدى الثكنات، أمس الاثنين، وذلك في بلدة آبيك التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي طهران.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن على رضا رحماني حاكم البلدة قوله: ” يجري التحقيق في الدافع وراء هذا الحادث المفجع ولا يمكننا التحدث عنه الآن قبل التحقيقات “.

وأفادت وكالة ” أسوتشيدبرس “، أن الهجوم وقع بعدما عارض ضباط كبار طلبا للمهاجم بنقله إلى مسقط رأسه.