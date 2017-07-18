 بالفيديو.. فارس يفشل في السيطرة على حصانه داخل قاعة أفراح - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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بالفيديو.. فارس يفشل في السيطرة على حصانه داخل قاعة أفراح

بالفيديو.. فارس يفشل في السيطرة على حصانه داخل قاعة أفراح
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين يمتطيان حصانين داخل قاعة أفراح ويقومان بالاستعراض الأمر الذي كاد أن يتسبب في فوضى بالقاعة.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان تصويره، فشل أحد الأشخاص في السيطرة على حصانه لينزلق ويصطدم بالآخر وكاد أن يسقط بفارسه، إلا أنه استعاد توازنه في الوقت المناسب.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 1 ساعة

خبال زايد

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 55 دقيقة

والله من زود الهياط الكاذب وشكلهم من السلطنة

[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 35 دقيقة

حركات صبيانيه

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