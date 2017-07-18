بالفيديو.. فارس يفشل في السيطرة على حصانه داخل قاعة أفراح - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين يمتطيان حصانين داخل قاعة أفراح ويقومان بالاستعراض الأمر الذي كاد أن يتسبب في فوضى بالقاعة.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان تصويره، فشل أحد الأشخاص في السيطرة على حصانه لينزلق ويصطدم بالآخر وكاد أن يسقط بفارسه، إلا أنه استعاد توازنه في الوقت المناسب.