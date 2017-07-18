بالفيديو.. مرضى الفشل الكلوي معاناة قبل وبعد عملية الغسيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سلط تقرير تليفزيوني الضوء على الحياة الصعبة التي يعيشها المرضى المصابون بالفشل الكلوي، ممنين النفس بنهاية معاناتهم بزرع كلى جديدة، إلا أن المرض يجبرهم على عدم الخروج من المنزل إلا إلى المستشفى للغسيل.

وأظهر التقرير الذي بثته قناة ” mbc “، أن عملية الغسيل تستمر لنحو 4 ساعات، وتنتهي بشعور المريض بالإجهاد والتعب وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط بعد العودة إلى المنزل.

وأوضح أحد المرضى أنه قدم طلبا لزراعة كلية منذ 15 عاماً لكن ما يعيق الأمر هو عدم وجود متبرع، فيما أوضح شاب أن أكثر لحظة حزينة مرّ بها هو تلقيه خبر إصابته بالفشل الكلوي، مشيراً إلى أنه وجد كلى صالحة للزراعة لأشخاص متوفين دماغياً لكنها لم تكن مناسبة لحالته، وأن التأخير أدى إلى زيادة أعراض المرض.