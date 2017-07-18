بالصور.. داتسون تطلق Redi-GO موديل 2017 بمحرك 1 لتر في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عندما أطلقت داتسون موديلات Redi-GO كثالث سياراتها في الهند تلقت تعليقات وردود سلبية بسبب فقرها في القوة والمحركات وتأمل العلامة الفرعية لنيسان أن موديل 2017 الجديد من السيارة بمحرك 1 لتر سوف يتغلب على هذه المشكلات. وتستخدم السيارة نفس محرك رينو كويد بقوة 67 حصان وعزم دوران 91 نيوتن.متر عند 4250 لفة في الدقيقة.

وهذه السيارة توضع في منافسة مع سيارات أوروبية مثل سمارت فورتو وداشيا سانديرو وتستهلك السيارة لتر وقود لكل 22.5 كم بتحسن 0.2 كم عن السابق والأفضل من ذلك أن المحرك السابق كان 0.8 لتر فقط ولأن الهند لا تهتم بالوسائد الهوائية بدرجة كبيرة فضعف القوة في السيارة لا يمثل مفاجأة. كما تم تحسين وتطوير ناقل الحركة في السيارة المانيوال من 5 سرعات.

وتتميز السيرة بشعار 1.0 لتر علي الحقيبة الخلفية وتبدو قريبة الشبه من ميتسوبيشي i-MiEV مع خطوط عديدة علي الجانبين مع أفضل خلوص أرضي في فئتها. وفي الداخل نجد المقصورة باللون الأسود مع لمسات فضية حول فتحات تكييف الهواء وبيانو سوداء في الكونسول الوسطي وتطريز احمر اختياري في المقاعد مع حامل أكواب كبير الحجم.