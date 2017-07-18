فولكس فاجن باسات وتيجوان 2017 يحصلان على 4 محركات TSI جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تتراجع مبيعات السيارات الديزل ولهذا يزداد اعتماد فولكس فاجن علي محركات البنزين TSI خاصة في الأسواق بعجلة قيادة يمنى والنسخة موديل 2017 من باسات وتيجوان أكثر المستفيدين من هذه التحولات ، والبداية مع باسات صالون واستيشن فكلاهما يتوفر بعدد 4 محركات بنزين في أوروبا بصورة أساسية وأولهم محرك بقوة 123 حصان 1.4 لتر ونسخة 148 حصان بتكنولوجيا تنشيط الأسطوانات التي تغلق اسطوانتين لتوفير الوقود وتتوفر بناقل حركة DSG من 7 سرعات اختياري.

وتوجد نسخة أكثر قوة بواقع 178 حصان من محرك TSI سعة 1.8 لتر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات و DSG من 7 سرعات ويشبه محرك بولو GTI كما قدمت فولكس باسات بمحرك جولف GTI وهو محرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 216 حصان ويتوفر آخر محركان في مستويات التجهيز GT وR-Line ليصل سعرهما الي 34.255 استرليني .

كما أضافت فولكس محرك 1.4 لتر TSI بقوة 123 حصان لتيجوان كذلك في اصدار SE وSE Nav وهذه النسخ دفع أمامي فقط كما قدمت النسخة بقوة 148 حصان لنسخ SE Nav و SEL و R-Line مع نظام دفع كلي وناقل حركة DSG من 7 سرعات. واستهلاك الوقود لا يقارن بمحركات الديزل ولكن الحركة علي الطرق السريعة تحقق وفر أفضل ويبدأ سعر باسات من 21.610 استرليني .