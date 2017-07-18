بالصور.. تويوتا لاندكروزر برادو 2018 تظهر بشكل كامل بدون تمويه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يبدو أن تويوتا تعتمد علي قوة كلمة الصور المسربة لجذب الانتباه للنسخة لمحسنة من لاندكروزر برادو 2018 فبعد عدد من الصور للسيارة يمكننا أن نراها كاملة بشكل واضح في صورة نسخة كاملة التجهيزات بمصابيح LED ونسخة أساسية. وتعرف برادو بلاندكروزر الصغيرة وتحمل تصميم جريء وشرس مع مصابيح أمامية أكثر قوة ترتبط مباشرة بشبكة التهوية الضخمة .

وأعادت تويوتا تصميم الصادم الأمامي ليشبه لكزس وآخر نسخ هايلوكس كما تم اعادة تصميم جسم السيارة وألواحه بالكامل لذلك تعرف بأنها سيارة جديدة كلية رغم أن تصميمها لم يختلف كثيراً. ويصنع الجيل الخامس من السيارة في اليابان منذ عام 2009 والجيل الرابع صنع من 2002 الي 2009 ويتم التصنيع في مصنع سيشوان في اليابان .

وفي الخلف توجد مصابيح 3D مع مصابيح ضباب بتصميم مجدد وصادم خلفي مطور وباب خلفي محسن ويمكن الحصول عليها بعجلة احتياطية مثبتة في الخلف أو بدونها وتظهر الصور الداخلية للسيارة فرش جلدي وشاشة 8 بوصة لنظام الملاحة الجديدة وعجلة قيادة عصرية وأزرار للراديو كما سيتوفر لها نظام Safety Sense P ويشمل مثبت سرعة يعتمد علي رادار ديناميكي واضاءة عالية أوتوماتيكية وتحذير من مغادرة المسار ونظام رصد المشاه.

وتتغير المحركات حسب الأسواق فهناك محركات بنزين 2TR-FE سعة 2.7 لتر رباعية الاسطوانات ومحركات7GR-FKS سعة 3.5 لتر V6 ومحركات 1GR-FE سعة 4 لتر V6 أما محركات الديزل فتعرض كالتالي محرك 1GD-FTVسعة 2.8 لتر رباعي الاسطوانات ومحرك 1KD-FTV سعة 3 لتر رباعي الاسطوانات ومحرك 5L-E سعة 3 لتر رباعي الاسطوانات .