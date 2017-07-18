3 نصائح تفيدك في مرحلة ما بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

لا شك أن وجهات نظر كثيرين تتغير في أمور عدة بعد الزواج، الذي يُشَكِّل نقلة هامة في حياة أي إنسان، لكونه بداية لمرحلة عمرية أكثر نضجاً على كافة الأصعدة والمستويات، ونبرز فيما يلي أهم 3 دروس يمكن الاستفادة منها في مرحلة ما بعد الزواج:

الزواج القائم على الحب ينبع من ثلاثة أشياء هي الدعم، التضحية والامتنان: حيث عادة ما ينشأ ويتزايد التناغم بين الأزواج مع مرور الوقت، لاسيما وأن الاهتمام يكون مشتركاً على صعيد الأحلام، الآمال، التطلعات، المشكلات وكل ما هو متعلق بالحياة.

تقديس كل مرحلة من مراحل الحياة: فلكل مرحلة بعد الزواج نكهتها الخاصة، ويجب التعامل مع كل مرحلة بحلوها ومرها، مع تقبل كل ما يطرأ عليها من مستجدات أو متغيرات، ويجب معرفة أن الزواج يُغيِّر نظرة الأزواج للوقت والحياة عموماً.

عدم التوقف مطلقاً عن خوض غمار المغامرات: فالأفضل للأزواج دائماً هو كسر نمط الحياة الروتيني والابتعاد عن الإيقاع الرتيب الذي يعكر صفو الحياة، ولكل الأزواج أن يعلموا أن تشاركهم في روح المغامرة أمر لا يوطد العلاقة بينهم فحسب، بل يسمح لهم أيضاً بإثراء حياتهم كأزواج وكأفراد، ولا تقتصر المغامرات على السفر فحسب، بل إن المغامرات هي كل ما يتعلق بكسر المألوف والمتعارف عليه.