3 نصائح تفيدك في مرحلة ما بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

3 نصائح تفيدك في مرحلة ما بعد الزواج
لا شك أن وجهات نظر كثيرين تتغير في أمور عدة بعد الزواج، الذي يُشَكِّل نقلة هامة في حياة أي إنسان، لكونه بداية لمرحلة عمرية أكثر نضجاً على كافة الأصعدة والمستويات، ونبرز فيما يلي أهم 3 دروس يمكن الاستفادة منها في مرحلة ما بعد الزواج:
الزواج القائم على الحب ينبع من ثلاثة أشياء هي الدعم، التضحية والامتنان: حيث عادة ما ينشأ ويتزايد التناغم بين الأزواج مع مرور الوقت، لاسيما وأن الاهتمام يكون مشتركاً على صعيد الأحلام، الآمال، التطلعات، المشكلات وكل ما هو متعلق بالحياة.
تقديس كل مرحلة من مراحل الحياة: فلكل مرحلة بعد الزواج نكهتها الخاصة، ويجب التعامل مع كل مرحلة بحلوها ومرها، مع تقبل كل ما يطرأ عليها من مستجدات أو متغيرات، ويجب معرفة أن الزواج يُغيِّر نظرة الأزواج للوقت والحياة عموماً.
عدم التوقف مطلقاً عن خوض غمار المغامرات: فالأفضل للأزواج دائماً هو كسر نمط الحياة الروتيني والابتعاد عن الإيقاع الرتيب الذي يعكر صفو الحياة، ولكل الأزواج أن يعلموا أن تشاركهم في روح المغامرة أمر لا يوطد العلاقة بينهم فحسب، بل يسمح لهم أيضاً بإثراء حياتهم كأزواج وكأفراد، ولا تقتصر المغامرات على السفر فحسب، بل إن المغامرات هي كل ما يتعلق بكسر المألوف والمتعارف عليه.
برق[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 1 ساعة
وش زواج قائم على الحب ؟؟ 🤔🤔🤔 مصاريه حنّا ☹️☹️☹️
الزواج عندنا يقول على أمرين
الاول ،، حقوق للزوجه على الزوج ومن ورى خشمه يؤديها
الثاني ،، حقوق للزوج على الزوجه ومن ورى خشمها تؤديها
بس ، هذا كل مافي الامر ، اما حب وخيط ميط ماهي عندنا وهالشموس
تلهب فينا
تدرون وين تلقون الحب ؟؟؟؟ عند الشعوب اللي الجو فيها بارد ومعتدل ، اما
تجون هنا بهالصحراء القاحلة وتحت درجة حراره ٤٧ وتقولون حب ، هذا عبث
وهدر للعواطف
حتى لو جاب لزوجته شكليطه وعسكريم بابو ، تراه يكذب لان الأجواء اجواء
هواش وتكفيخ ماهي اجواء معانق ورفس ورفيس ، حتى لو جاب مكيف سبيليت
جديد ماراح ينفع
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9391 ] نشر منذ 8 دقائق
اسكريم بابو خليه يجيب 😂😂
ولااااا برشومي 👊