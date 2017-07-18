لا تقولي هذه الكلمات لصديقتك التي فقدَت حبيبها حديثًا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

الصديقة الحقة تظهر وقت الضيق، وهي من تصدقك في أزماتك وتقف بجانبك حتى تمر المحنة بسلام؛ لأنها تعلم علم اليقين أن قلبك محطم بالانفصال وتود لو تضمك بين جنبات صدرها لتحميك من هذه النيران المشتعلة بداخلك.

لكننا نقول لهذه الصديقة: انتبهي عند تقديم النصح لصديقتك التي انفصلت حديثاً، فما زال الجرح في أوله والمصيبة في بدايتها، وكل ما تحتاجه صديقتك الآن هو الدعم والكلمات الرقيقة، فهي لا تحتاج ما يزيد من ألمها ويضعف من عزيمتها؛ لأنها في أضعف لحظاتها، وتستمد قوتها منك لذلك لا تتسرعي وانتقي كلماتك التي تواسين بها صديقتك جيداً ولا تتفوهي بهذه العبارات أمامها أبدًا، فكوني أنت قارب النجاة والملاذ الآمن لمن تقطعت بها السبل.

ستجدين من هو أفضل منه

هذه العبارة هي آخر شيء تفكرين به عند مواساتها فهي لا تفكر في البديل في الوقت الحالي، وهي لا تكترث لوجود شخص آخر في حياتها حتى لو كان أفضل من شريكها السابق، وكل ما يشغل بالها هو التغلب على هذا الألم الذي يعتصر قلبها على فقدان حبها.

هذا ما كنت أتوقعه

ليس هذا الوقت المناسب لقول هذه العبارة فهي تعلم جيداً أنك توقعت هذه النهاية المحزنة نظراً لسوء معاملة شريكها لها، وأن علاقتهما حتماً كان ستنتهي بالانفصال. ومع ذلك، لا تجعليها تشعر بالذنب أو أن قرار الانفصال جاء متأخراً، وتذكري أنها تحتاج عطفك ودعمك في هذه المرحلة الحرجة، ليس أكثر.

كان عليك أن تفعلي كذا وكذا

حالتها النفسية لا تسمح بسماع مثل هذه العبارة ولا تحتمل إلقاء اللوم عليها بأي حال من الأحوال، هي تعلم أن هناك أشياءً كان يتوجب عليها فعلها حتى لا تصل لمثل هذه النهاية، ولكن لا داعي لذلك، فهي تحتاج من يرفع من معنوياتها ولا يصل بها للانهيار في نهاية المطاف.

كان شخصاً سيئاً

نظراً لما كان يقوم به شريك صديقتك السابق من أفعال مشينة حيالها جعلتك تكرهينه وتكنين له العداء، ولكن لا تتلفظي بعيوبه أو تذكريه بسوء أمامها، فمن يعلم قد يعودان لبعضهما وتعود الحياة لطبيعتها ويبدآن حياتهما من جديد، وتذكري أنه لا يزال حبيبها حتى بعد الانفصال.

أشعر بما تشعرين به

قد نمر ببعض المشاكل المشابهة حتى وإن اختلفت طبيعة التجارب، وليس معنى مرورك بالتجربة نفسها، وهي الانفصال، أنك تعرفين بماذا تشعر فقد تكون تجربتها أسوأ من تجربتك وخسائرها تفوق خسائرك، فلا تقارني بين تجربتك وتجربتها فالأمر مختلف حتى وإن تشابهت الظروف. فقط ساعديها على تخطي أزمتها بسماعها والتعاطف معها وحثها على النهوض والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل وأن تتعلم من الماضي.