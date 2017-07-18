نصائح هامة لابقاء حبيبك متيمًا بكِ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اشتهرت إلين فين وشيري شنايدر بكتابهما الأكثر مبيعاً “ذا رولز” (القواعد الجديدة)، والذي استعانت به آلاف النساء في جميع أنحاء العالم واتبعن نصائحه الفعالة.

واليوم، جلبنا لكِ من مجلة “برايت سايد”، أهم 10 نصائح من كتاب “ذا نيو رولز” (القواعد الجديدة) الذي يتضمن نصائح هامة للغاية حول كيفية إبقاء شريككِ مجنوناً بك، وهي كالتالي:

بداية، لا تسارعي بالرد على الهاتف كلما تسمعين نغمة اتصاله، فمن حقك أن تكوني مشغولة، كما سيزيد ذلك من اشتياقه لك.

أجيبي على جميع الرسائل النصية بإيجاز في بداية العلاقة.

انتظري على الأقل ساعتين قبل الرد على أول رسالة نصية منه ولا تتجاوزي الـ 20 دقيقة يوميًا في مراسلته.

لا تردّي على الرسائل التي يسألك فيها عما تفعلينه حالياً، بل تجاهليها لتبدي مشغولة ومغرية.

لا تكوني كالكتاب المفتوح، فلا تخبريه أماكن تواجدك باستمرار، ومع من، بل دعيه يتساءل.

لا تراسليه بعد منتصف الليل، فالفتاة الجادة تنام قبل الساعة الـ12 صباحًا، حتى لو لم تكوني نائمة بالفعل.

ابتعدي عن حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تكتبي على صفحته إلا نادراً قدر الإمكان.

لا تراسليه أكثر من 20 دقيقة يوميًا حتى يضطر لتوفير الوقت لمقابلتك شخصيًا.

يمكنك إرسال الرموز التعبيرية الضاحكة كما شئت مع صديقاتك، ولكن إرسال الكثير منها إلى رجل يُعد علامة على عدم النضج.

حتى لو كنت رغبت في أن تكوني بصحبته طوال الوقت، تحكمي في مشاعرك كي لا تصبحي فريسة سهلة، فالرجال يحبون التحدي.