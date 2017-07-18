سكودا أوكتافيا وسوبرب يتجهزان بمحركات بنزين جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت سكودا عن عزمها تقديم محركات بنزين جديدة لأوكتافيا SE Tech وسوبرب هاتشباك واستيشن ، ويتوفر للعملاء في المملكة المتحدة حالياً محرك TSI سعة 1 لتر بقوة 113 حصان يعمل مع ناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيك ويسمح لأوكتافيا استيشن بالتسارع في 10.2 ثانية حتي سرعة 100 كمساعة .

ويمكن للمشترين حالياً الحصول علي محركات TSI سعة 1.4 لتر بقوة 148 حصان مع ناقل مانيوال أو DSG ومن 26 يوليو الجاري فالشركة التشيكية سوف تطلق المحرك الجديد سعة 1.5 لتر بتكنولوجيا ACT الخاصة بتنشيط الاسطوانات وسيتوفر المحرك مع ناقل حركة مانيوال في البداية وستطلق نسخة DSG في الخريف القادم.

أما سكودا سوبرب الأكبر فتتوفر بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 148 حصان ويمكنها التسارع الي 100 كمساعة في 9 ثواني من الثبات والمزايا القياسية في كلا الموديلين تشمل شاشة تعمل باللمس 8 بوصة لنظام الملاحة ونظام SmartLink+ ومشغل آبل كار بلاي وآندرويد أونو وكمبيوتر رحلات Maxi-Dot وعدد من نظم مساعدة الأمان تشمل مساعد أمامي ونظام رصد مشاه.