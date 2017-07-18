بالصور.. انطلاق جيب رانجلر روبيكون ريكون ايديشن في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت جيب نسخة جديدة محدودة الانتاج من موديلات رانجلر أطلقت عليها اسم روبيكون ريكون في بريطانيا وظهرت لأول مرة في معرض جنيف الماضي للسيارات وتركز هذه السيارة علي تحسين قدرات التعامل مع الطرق الوعرة بفضل المحور الأمامي الأكثر قوة وأغطية النظام التفاضلي الخلفية للخدمة الشاقة .

وترتكز هذه النسخة الخاصة علي موديلات رانجلر روبيكون الحالية وتضيف اليها عجلات 18 بوصة ألومنيوم بلون كريستالي جرانيتي محدود اللمعان وفتحتين علي غطاء محرك السيارة مع شعار روبيكون وشعار خلفي وباب خزان وقود أسود وغطاء العجلة الاحتياطية باللون الأسود, بينما مقصورة السيارة زودت بلمسات باللون الأسود والأحمر مع تطريز أحمر علي الفرش الجلدي الأسود للمقاعد المزودة بخاصية التسخين.

كما توجد مساند ذراع أمامية مع غطاء للكونسول من الفينيل الأسود مع لمسات حمراء علي الكونسول الوسطي والأبواب الأمامية وأحزمة الأمان, ويمكن للمشترين الاختيار ما بين نسخ السيارة ببابين وأربعة أبواب مع محركات V6 بنتاستار سعة 3.6 لتر بقوة 284 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، فيما يتوفر لها 3 ألوان خارجية هي جوبي, الأبيض برايت والكريستالي الجرانيتي.

ومن المقرر أن يبلغ سعر جيب رانجلر روبيكون ريكون الخاصة الجديدة 40.505 استرليني لنسخة السيارة ببابين و42.175 استرليني لنسخة الاربعة أبواب في بريطانيا.