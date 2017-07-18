التعليم تربط قبول أبناء المقيمين في المدارس بالبصمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ألزمت وزارة التعليم، أولياء أمور الطلاب المقيمين في المملكة بتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم في فروع المديرية العامة للجوازات لربط عملية التسجيل والقبول في المدارس بوجود البصمة.

ووجه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، تعميم لمديريات الوزارة في المناطق يؤكد ضرورة تقدم أولياء أمور الطلاب المقيمين لأحد فروع الجوازات في مقر إقامتهم، لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم الطلاب الملتحقين في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، في مختلف المراحل الدراسية.

وأكدت الوزارة، إمكانية تأكد المدارس من تسجيل الطلاب لبصماتهم، من خلال تطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية، أو من خلال بوابة وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.