بالفيديو.. رجل يٌلقي بزوجته من الشرفة لعقابها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم رجل على القاء زوجته من أعلى الشرفة في الصين، عقب نشوب شجار عائلي بينهما.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الأجتماعي ، وهو يرمي هاتف زوجته من الشرفة بعد أن اكتشف تراسلها مع رجل آخر إلا أنه لم يكتف بذلك، بل أقدم بعد ثوان على حملها على مقربة من السور والإلقاء بها إلى أسفل.

وذكر أن الزوجة نجت من الموت بعد سقوطها في الحديقة، ونقل عنها قولها لرجال الشرطة: ” سامحت زوجي ولن أرفع دعوى قضائية ضده ” .