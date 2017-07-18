دراسة حديثة : جاذبية زوجك تصيبك بهذا الإضطراب ! - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

وجدت دراسة أميركية حديثة أن “السيدات المتزوجات من رجال جذابين يَكُنَّ أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب الأكل”. وتبين من نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا، أن “الزوجات اللواتي يحطمن نظامهن الغذائي لخفض أوزانهن، غالباً ما يُقدن للقيام بذلك إذا شعرن أن أزواجهن أفضل منهن على صعيد المظهر”.

واتضح للباحثين أن “الأزواج نادراً ما يُقتَادون للقيام بالشيء نفسه بغض النظر عن رؤيتهم لمدى جاذبية زوجاتهم”. وأكد خبراء في هذا السياق أن “إجراء البحوث أمر ضروري لتحسين الموارد للسيدات اللواتي يعانين من اضطرابات الأكل، ولأنه قد يُقدِّم معلومات مفيدة للأزواج بحيث يمكنهم مراعاتها حفاظاً على علاقتهم قوية وسليمة”.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن الدكتور تانيا رينولدز، الباحثة الرئيسية بالدراسة، قولها: “إذا فهمنا كيف تؤثر علاقات النساء على قراراتهن المتعلقة بالنظام الغذائي والعوامل الاجتماعية التي تتنبأ بخطر الإصابة بسلوكيات غذائية غير صحية، فإننا سنكون أكثر قدرة على مساعدتهن بغض النظر عن آرائهن في مظهر أزواجهن”.