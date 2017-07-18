قرد يٌغرق مدينة سياحية في ظلام دامس - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تسبب قرد من نوع البابون في إغراق مدينة سياحيّة في ظلام دامس، بعد عبثه بمحوّل في محطّة كهرومائيّة في زامبيا.

ومحطّة الكهرباء التي تبلغ قدرتها 108 ميغاوات في مدينة لفنغستون، وهي مركز للسائحين الذين يزورون شلالات فكتوريا القريبة منها، تقع بالقرب من متنزه وطني، لكن يندر دخول الحيوانات المحطّة.

وأوضحت شركة “زيسكو” المالكة للمحطّة، ان القرد عطّل أحد محوّلات الكهرباء عالية القدرة، ما أدّى إلى قطع التيّار عن نحو 40 ألف عميل لمدّة 5 ساعات.

وقال المتحدّث باسم الشركة هنري كاباتا: ” أصيب البابون بصدمة كهربائيّة وسُلّم إلى مسؤولي الحياة البرّية لعلاجه ” ، مضيفاً أن من حسن حظ القرد أنّه ما زال حيّاً.

وفي واقعة مشابهة العام الماضي، تسبّب قرد في انقطاع التيّار الكهربائي على مستوى كينيا كلّها.