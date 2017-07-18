الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سيطر الجيش الوطني، أمس الإثنين، على مركز عزلة الهاملي التابعة لمديرية موزع الى الغرب من محافظة تعز .

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح ” لوكالة الأنباء اليمنية ” أن الجيش الوطني اليمني سيطر على قرية السوهرة بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع وسط خسائر فادحة للمليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح .

وأضاف المصدر إن المعارك التي دارت اليوم نجم عنها وصول الجيش الوطني الى مزرعة سابحة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة وقطع خط الإمداد بالكامل .

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي في محيط وداخل معسكر خالد ابن الوليد بالتزامن مع هجوم أخر للجيش الوطني على جنوب المعسكر حيث لا تزال المعارك مستمرة في ظل تراجع كبير لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.