تعليم الباحة يُنظم فعاليات نادي فطن النوعي للبنات ببلجرشي - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، أمس الاثنين، فعاليات نادي فطن النوعي للبنات، بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بتعليم الباحة نوال بنت علي الدرمحي، وذلك بمجمع ذات النطاقين في بلجرشي.

وتجولت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بالباحة بين أركان النادي وشاهدت مايقدم للفئة المستفيدة من دورات تدريبية وبرامج ترفيهية وتثقيفية ومبادرات مجتمعية.

بعد ذلك بدء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ترحيبية لمشرفة النادي سارة الصقيري، قدمت خلالها وصفاً مفصلاً عن دور النادي في احتواء بنات الحي المجاور ببرامج وفعاليات متعددة تتيح لهن الفرصة لقضاء أوقات ماتعة ومفيدة تدعم السلوك الايجابي في شخصياتهن وتقيهن من مزالق المهددات الفكرية والاجتماعية .

بعدها قدمت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بالباحة نوال الدرمحي، كلمة أشادت فيها ببرنامج فطن ودوره الريادي في تقديم العديد من المبادرات الرائدة والنوعية ومن أمثلتها أندية فطن النوعية “صيف الوطن لجيل فطن”، والذي سيقدم من خلالها برامج نوعية في عدة مجالات منها التدريبية والترفيهية والتثقيفية والشراكة المجتمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي والتفكير والانضباط السلوكي وإكسابهم المهارات بما يعزز الانتماء للدين والوطن.

وقد شهد الحفل العديد من الفقرات والأناشيد الوطنية التي لاقت استحسان الحضور وحظيت بإشادة زوار النادي. يذكر أن النادي يستمر في تقديم فعالياته المنوعة خلال الاجازة الصيفية بدءا من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة التاسعة مساء.