العناية الإلهية تنقذ العشرات من الموت إثر حادث مروع بمحايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وقع حادث مروري مروع، أمس الاثنين، في المدخل الشرقي لمحافظة محايل بعسير بسبب تعطل مكابح إحدى الشاحنات، الأمر الذي كاد أن يؤدي لكارثة حقيقية.

وتفاجئ قائد الشاحنة بتعطل المكابح عند اقترابه من إحدى الإشارات المرورية، ما جعله يضطر أن ينحرف ناحية الرصيف المجاور تفاديا لسحق باقي السيارات التي أمامه، وانقلبت على الرصيف واستقرت فوق مركبتين لم يكن بداخلهما أحد، لتعطب إحداهما وتلحق أضرارا متوسطة للأخرى وتندلع النيران في جزء منها، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالشاحنة والمركبتين دون إصابات أو خسائر بشرية.