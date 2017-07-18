بالفيديو.. شاعر لبناني يتهم نوال الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاعر لبناني يتهم نوال الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة
إتهم الشاعر اللبناني طوني أبي كرم، الفنانة نوال الزغبي بالسرقة بعدما إستنسخت أغنيتها ” بحبو كتير ” من أغنية لأبي كرم كان قد كتبها عام 2001 للفنان وسيم الفارسي.
ونشر أبي كرم عبر حسابه الخاص على ” فيسبوك ” مقطعين فيديو لأغنية نوال وأغنية وسيم، أثناء مشاركته في برنامج إستديو الفن حيث بدا واضحاً بأن شاعر أغنية ” بحبو كتير ” ميشال جحا قد إستنسخ أغنية طوني أبي كرم مع إضافة بعض التعديلات.
وأرفق أبي كرم الفيديو بتعليق: ” كيف تمت السرقة من ارشيفي القديم ومن اعطى نوال الزغبي اغنية بحبو كتير 2017 المأخوذة من نص الاغنية الاصلية ” .
Posted by Tony Abi Karam on Monday, July 17, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17473 ] نشر منذ 29 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17473 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاتظلمها يمكن شاريتها من السوق
ولا حصلتها طايحة فالشارع🤗🤗🤗🤗