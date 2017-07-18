 بالفيديو.. شاعر لبناني يتهم نوال الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شاعر لبناني يتهم نوال الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة

بالفيديو.. شاعر لبناني يتهم نوال الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة
بيروت(صدى):

إتهم الشاعر اللبناني طوني أبي كرم، الفنانة نوال الزغبي بالسرقة بعدما إستنسخت أغنيتها ” بحبو كتير ” من أغنية لأبي كرم كان قد كتبها عام 2001 للفنان وسيم الفارسي.

ونشر أبي كرم عبر حسابه الخاص على ” فيسبوك ” مقطعين فيديو لأغنية نوال وأغنية وسيم، أثناء مشاركته في برنامج إستديو الفن حيث بدا واضحاً بأن شاعر أغنية ” بحبو كتير ” ميشال جحا قد إستنسخ أغنية طوني أبي كرم مع إضافة بعض التعديلات.

وأرفق أبي كرم الفيديو بتعليق: ” كيف تمت السرقة من ارشيفي القديم ومن اعطى نوال الزغبي اغنية بحبو كتير 2017 المأخوذة من نص الاغنية الاصلية ” .

Posted by Tony Abi Karam on Monday, July 17, 2017


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