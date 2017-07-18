أمريكا ترفع الحظر على حمل أجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رفعت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية، أمس الإثنين، الحظر على حمل الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة من جدة في مطار الملك عبدالعزيز.

وأعلن المتحدث الرسمي للإدارة جيمس جريجوري، أن الحكومة الأمريكية رفعت القيود عن المركز الرئيسي للخطوط الجوية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة من قبل مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع لمطار الملك خالد في الرياض للتأكد من تطبيق نفس الإجراءات أيضاً.