نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الشهيد هزازي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قدم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين، التعزية لوالد وذوي الجندي أول محمد حسين هزازي من قوات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي، الذي استشهد إثر تعرض دوريته لإطلاق نارٍ بمحافظة القطيف، حيث استقبل والد الفقيد وأشقائه سموه بمقر العزاء بمحافظة الخبر.

وعبر سموه خلال زيارته لوالد وذوي الفقيد بمقر العزاء في محافظة الخبر، عن تعازيه ومواساته ، مؤكداً أن كل شهيد من رجال الأمن يبذل روحه دفاعاً عن الدين والوطن من أي قوة وفي أي موقع يزيد من عزيمتنا وعزيمة وإصرار زملائه على بذل المزيد ودحر كل معتدي، سائلاً الله أن يغفر للشهيد ويجعله في جنة النعيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر والد الشهيد هزازي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته وتعزيته في مصابهم، مؤكداً أن هذه اللفتة غير مستغربة على ولاة الأمر، سائلاً الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على كل مايبذلونه في سبيل حماية الدين والوطن.