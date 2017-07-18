وزير الصحة يطلب من الموظفين الاتصال بمركز الخدمات لعرض مشكلاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طلب وزير الصحة توفيق الربيعة، من موظفيه في مختلف المستشفيات، إبلاغ الوزارة عن أي تحديات قد تواجه قيامهم بعملهم عن طريق الاتصال مباشرة على مركز خدمات الموظفين ليتم مساعدتهم.

وتضمنت رسالة لاوزير الإيضاح بتحسن في الإنتاجية يقدر بـ ٢٠٪‏، بعد التطورات التي حدثت في الوزارة، وتأكيده ضرورة مواصلتهم جميعًا في السعي لتطوير الخدمة.

ووجه الوزير كلمة للموظفين قال فيها: “أقدر لكم الجهود العظيمة التي تقومون بها، وأعلم أن لديكم تحديات في نقص الأدوية أو الأجهزة، أو حدوث عطل في الأجهزة، أو تأخير في أعمال الصيانة والنظافة.. ونحن مهتمون جدًّا بمساعدتكم لتقديم أفضل الخدمات، ومعالجة أي عوائق تواجهونها؛ لذا أرجو الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية أو الأجهزة أو تعطل أي جهاز أو تأخير في أعمال الصيانة أو النظافة أو مشاكل في الأمن والسلامة.. وذلك بالاتصال على مركز خدمات الموظفين 920009080، وسوف نقوم بمتابعة أي بلاغ تقدمونه حتى يتم توفير المطلوب ” .