" مدني ميقوع " ينتشل جثة شاب من خزان أرضي في مزرعة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

انتشل الدفاع المدني بميقوع في منطقة الجوف جثة شاب من خزان مياه أرضي مكشوف لإحدى المزارع فيها.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، ورد بلاغ عن حادث غرق شاب داخل خزان مياه أرضي بإحدى المزارع غرب مركز ميقوع وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع.

وأضاف: عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن وجود جثة شاب داخل خزان مياه أرضي مكشوف معد للري بمساحة ( ١٥✖٢٠ ) م٢ بعمق ٣م تقريبًا بإحدى المزارع غرب مركز ميقوع وتم انتشال الجثة من قِبل الدفاع المدني ونقلها إلى المستشفى وسلم الموقع للشرطة حسب الاختصاص.

وتابع: الدفاع المدني إذ يواسي ذوي الشاب المتوفى يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين متابعة أبنائهم وعدم السباحة في المستنقعات المائية لخطورتها.