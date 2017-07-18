شقيق الرئيس الإيراني ينهار أثناء محاكمته وينقل للمستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تعرض حسين فريدون (شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني)، لتوتر عصبي نقل على إثره من المحكمة إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء ” فارس ” ، أن حسين فريدون نقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى ” دي ” بطهران، وحالته الصحية مسقرة، حيث كان يعاني سابقًا من ارتفاع ضغط الدم.

ومثل حسين فريدون شقيق الرئيس، الاثنين، أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم مالية، وأعلن مصدر مطلع أن حجم مبالغ الاتهامات المالية الموجهة ضد فريدون، والتي لم تثبت حتى الآن، يبلغ أكثر من 15 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، في تصريحه الصحفي الأسبوعي، إن حسين فريدون أودع السجن لعجزه عن توفير الكفالة المالية لإخلاء سبيله.