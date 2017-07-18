الداخلية التونسية: إحباط 87 عملية تهريب بـ " مليوني دينار " - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تمكنت وحدات الحرس الوطني في تونس، بمختلف الولايات خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، من إحباط 87 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المحجوزة فيها بـ 2 مليون و597 ألفا و964 دينارا تونسيا.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الإثنين – أنه تم إلقاء القبض على 768 شخصا مطلوبين، وإيقاف 7 عناصر تكفيرية مطلوب البحث عنهم من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضافت أنه تم حجز 59 سيارة وشاحنة و19 بندقية صيد و3336 خرطوشة من مختلف العيارات دون رخصة قانونية.

كما تم إحباط عمليتي اجتياز للحدود البرية و3 عمليات اختراق للحدود البحرية سرا وإلقاء القبض على 3 مخترقين برا و67 بحرا.