قصة الكنز المدفون في المغرب وعلاقته بالقذافي - صحيفة صدى الالكترونية

قصة الكنز المدفون في المغرب وعلاقته بالقذافي
بحث سكان مدينة ” خنيفرة ” المغربية، وبدأوا التنقيب عن كنز دفين يعود إلى شخص مغربي كان قريبًا من القذافي.الذي قالوا إنه مدفون بأحد منازل المدينة.
وقالت مصادر مغربية إن أحد المهاجرين المغاربة بليبيا، استغل الفوضى التي حصلت خلال الحرب الأهلية عام 2011، ليهرب حقيبة مليئة بسبائك الذهب والمجوهرات ومبلغًا كبيرًا بالعملة الصعبة، حيث عاد إلى مسقط رأسه بمدينة خنيفرة، واشترى منزلًا خاصًا فيها بعدما أقنع عائلته أنه ينوي الزواج، ودفن الكنز فيه.
ثم أخبر عائلته، بأنه سيسافر إلى طرابلس لقضاء بعض الأمور ثم يعود ليستقر نهائيًا بالمغرب، لكن علاقته بأحد المقربين من القذافي تسببت في مقتله، ودُفن بليبيا ليدفن معه سر الكنز.
وتحولت القصة إلى هوس جماعي بالمدينة الجبلية، فبدأ المنقبون عن الكنوز بحثهم عن المنزل المزعوم، فيما توصل آخرون إلى معرفة مكانه، وعرضوا على السيدة التي ورثته ضعف ثمنه، لكنها رفضت بيعه.
ولا أحد يعرف إن كان للكنز الليبي وجود بالفعل أم لا، خصوصًا أنه يصعب تمرير حقيبة بالمواصفات المذكورة من الجمارك المغربية، لكن الكثير من سكان خنيفرة يتحدثون عن الموضوع بثقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29832 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي خرافه حاره في فصل وصلت درجة حرارته 60 درجه مئويه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15518 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابو تركي[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 45 دقيقة
😂😂😂😂😂
زنقه زنقه دارر دارر
إلى الأمام إلى الأمام
alfahd42[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 34 دقيقة
يبون يتعبون اهل القريه هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 34 دقيقة
حسبي الله عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 31 دقيقة
يقولون كان فيه واحد يبي يحرث ارضه
نادا على الناس وقال قيل لي انه يوجد كنز هنا تحت هذه الارض فمن يجده له 5في الميه منه وقامو اهل القريه يحرثون الارض كلها ولم يجدو شي ولما انتهوا وما وجدوا شي قال لهم مالكم نصيب مثلي وذهبو المساكين وهو زرعها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15518 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههه حرام عليه حرث بهم بلا مدمسه