الشرطة العراقية تعرض سيارات داعش المفخخة في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

عرضت الشرطة العراقية مجموعة كبيرة من السيارات المفخخة التي كان يستخدمها ” داعش ” في عملياته الإرهابية بالموصل أمام عدسات الصحفيين.

ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية لقطات للمعرض الذي حوى سيارات مدنية رباعية الدفع تم تحصينها وتحويلها لمصفحات مجهزة لعمليات القتال.

وقالت الصحيفة، إن معظم السيارات عادية ويمكن شراؤها من أي مورد سيارات، غير أن تنظيم ” داعش ” قام بتحويلها لآلات حرب.

وأوضحت أن هذه السيارات عثرت عليها القوات العراقية بعد تحرير حي ” حمام العليل ” بالموصل، وأصر القادة المسؤولون على عرض ما تم ” اكتشافه أمام عدسات الصحافة، لفضح إرهاب ” داعش ” .