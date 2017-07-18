بريطاني يطالب المحكمة بالسماح له بإنهاء حياته - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يخوض البريطاني نويل كونوي البالغ 67 عامًا، معركة قضائية لكي يسمح له الأطباء بإنهاء حياته.

وتبدأ المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع لقضية هذا الرجل المريض الذي لا أمل في شفائه، حيث يعاني من مرض عصبي حركي، وهو يريد أن تسمح المحكمة للطبيب بأن يصف له جرعة دواء قاتلة تنهي حياته إذا ساءت حالته الصحية أكثر.

ووفقًا لإذاعة ” بي بي سي ” يريد كونوي أن يودّع أحباءه ” في الوقت المناسب، ولا أن يظل حتى يدخل في حالة تشبه الغيبوبة، فيعاني جسمانيًّا ونفسيًّا ” .

وقال كونووي: ” إنني عرضة للشلل الرباعي، وسأصاب بالجمود الكامل وبحالة لا مهرب منها، وهذا بالنسبة لي يعني كأني أعيش في الجحيم، وهذا احتمال لا يمكن أن أقبله ” .

ويواجه أي طبيب يساعده على الموت -بحسب القانون الحالي- حكمًا بالسجن يصل إلى 14 عامًا.