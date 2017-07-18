النفط يتراجع وسط مؤشرات على استقرار انتاج المنتجين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هبطت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الإثنين، مع استمرار ترقب المستثمرين لدلالات قوية على فعالية الجهود التي تقودها منظمة أوبك لخفض تخمة المعروض العالمي، لكن زيادات الإنتاج في بعض من كبار الدول المنتجة انحسرت وهو ما حد من خسائر الخام.

وقال مسؤول في قطاع النفط إن إنتاج ليبيا من الخام بلغ 1.03 مليون برميل يوميا دون تغيير يذكر عن مستواه منذ نهاية الشهر الماضي.

كانت بيكر هيوز قالت يوم الجمعة، إن الشركات الأمريكية أضافت حفارتي نفط على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 765 منصة. وبلغ متوسط الحفارات الجديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس حفارات وهي أبطأ وتيرة للزيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي ليصعد 112 ألف برميل يوميا إلى 5.585 مليون برميل يوميا في أغسطس.