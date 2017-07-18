⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مطب صناعي يؤذي السيارات في " تبوك " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تضرر عدد من السيارات في تبوك بسبب وجود مطب صناعي دون أي لوحات تحذيرية.

وأظهر الفيديو، تطوع أحد المواطنين بالتوقف على الطريق لأكثر من ساعة لتحذير العابرين من المطب، فيما يبدو توقف عدد من السيارات على جانب الطريق بعد تضررها من المطب، ودعا مصور الفيديو أمانة تبوك لوضع لوحة تحذيرية حفاظًا على سلامة عابري الطريق ومركباتهم.