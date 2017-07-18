إصابة مصطفى البرغوثي برصاصة في الرأس خلال اشتباكات القدس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أصيب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العامّ لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، برصاصة في الرأس، خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس، حسبما نقلت وكالة سبوتينك الروسية.

وتعرض الدكتور مصطفى البرغوثي، للاعتداء من قبل قوات الاحتلال أثناء أدائه صلاة الظهر اليوم الإثنين، مع مئات المصلين في ساحة باب الأسباط، كما طالت الاعتداءات الرجال والنساء وحتى الأطفال.

وكان البرغوثي قد وصل إلى ساحة باب الأسباط رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال، وأدّى صلاة الظهر مع المقدسيين المعتصمين في الساحة، والذين برفضون الإجراءات الإسرائيلية، ومنها تركيب بوابات إلكترونية.

وطالب البرغوثي، الدول العربية والإسلامية بفرض العقوبات والمقاطعة للكيان الصهيوني لردعه عن ممارساته تجاه القدس والمسجد الأقصى.