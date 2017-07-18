كنديون يرفضون السماح للمسلمين ببناء مقابر لهم - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

رفض سكان مدينة سانت أبولينير، في مقاطعة كيبك بكندا، اقتراحًا لبناء مقبرة للمسلمين في بلدتهم.

وكان مصير مشروع المقبرة المثيرة للجدل يقع في أيدي 49 ناخبًا مؤهلًا فقط لتصويت على القرار، وفي النهاية، لم يتسنّ سوى لـ36 شخصًا أن يدلوا بأصواتهم في استفتاء كان من شأنه أن يسمح للمسلمين ببناء مقبرة لدفن موتاهم. وقالت تقارير محلية الإثنين (17 يوليو 2017)، إن 16 شخصًا صوّتوا بنعم في مقابل 19 صوتوا بلا؛ وصوت واحد باطل.

ويذكر أن المقبرة كانت في سانت أبولينير واحدة من أولى العلامات الملموسة على العيش المشترك في أعقاب إطلاق نار على مسجد في يناير أودى بحياة ستة من المصلين المسلمين في مدينة كيبيك.