مفتي القدس: العبور من خلال البوابات الإلكترونية يبطل الصلاة - صحيفة صدى الالكترونية

مفتي القدس: العبور من خلال البوابات الإلكترونية يبطل الصلاة
قال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، اليوم الإثنين، إن دار الإفتاء بالقدس تمنع دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل، موضحًا أن كل من يدخل عبرها للأقصى فصلاته باطلة.
وكانت الهيئات الإسلامية بالقدس، أصدرت بيانًا في وقت سابق، طالبت فيه بعدم دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.
كما طالب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين بالصلاة عند البوابات الإلكترونية، قائلا: ” عليكم بالصلاة خارج المسجد الأقصى عند البوابات الإلكترونية.. ولا تدخلوا من خلال البوابات مطلقًا ” ، وتابع: ” إلى أهالي مدينة القدس، نؤكد أنه ممنوع منعًا باتًّا الدخول من البوابات، ومن يفعل ذلك يعتبر خارقًا لإجماع أهل البلدة ” ، مشددًا على أن محاولة إفشال مخطط البوابات الإسرائيلية أولى وأهم من الصلاة في قلب الأقصى، وأولى من الاعتكاف كل الليل داخله.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17416 ] نشر منذ 2 ساعتين
حراااااام؟؟؟؟؟؟
بوابه يشيخ مهي دورة مياة.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب السبب لم يتم توضيحه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29832 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون بعونكم ياشيخ وينصركم على من يعاديكم ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 51 دقيقة
هو اعلم بحال المدينه واهلها وحال الناس الله يوفقك لكل خير ويعينهم على بلواهم
لان لهم مقصد من البوابات والشيخ يعلمها فلا احد يتكلم عن شي مايعرف عنه
كل منهو خارج فلسطين لايعلم بشي هنا اكثر منه