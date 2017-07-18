مفتي القدس: العبور من خلال البوابات الإلكترونية يبطل الصلاة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، اليوم الإثنين، إن دار الإفتاء بالقدس تمنع دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل، موضحًا أن كل من يدخل عبرها للأقصى فصلاته باطلة.

وكانت الهيئات الإسلامية بالقدس، أصدرت بيانًا في وقت سابق، طالبت فيه بعدم دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.

كما طالب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين بالصلاة عند البوابات الإلكترونية، قائلا: ” عليكم بالصلاة خارج المسجد الأقصى عند البوابات الإلكترونية.. ولا تدخلوا من خلال البوابات مطلقًا ” ، وتابع: ” إلى أهالي مدينة القدس، نؤكد أنه ممنوع منعًا باتًّا الدخول من البوابات، ومن يفعل ذلك يعتبر خارقًا لإجماع أهل البلدة ” ، مشددًا على أن محاولة إفشال مخطط البوابات الإسرائيلية أولى وأهم من الصلاة في قلب الأقصى، وأولى من الاعتكاف كل الليل داخله.