معلمو الكبار بالمخواة بلا مكافآت منذ بداية العام - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

لا يزال معلمو تعليم الكبار بتعليم المخواة يعانون من تأخُّر صرف مستحقاتهم المالية من بداية عملهم لعام ١٤٣٨ وبحسب كلام عدد من المعلمين المتضررين، إن مستحقاتهم لم تصرف من بداية العام.

كما أكدوا أنه لا توجد آلية تضمن وصول المستحقات المالية للمعلمين الذين اعتادوا البحث عن حقوقهم بأنفسهم داخل أروقة مبنى تعليم المخواة.

وذكر عدد من المعلمين لـ”صدى” أن عدم اهتمام إدارة التعليم بالمستحقات المالية لمنسوبيها أدى إلى العزوف عن العمل بالمدارس الليلية.

وطالب المعلمون إدارة التعليم بالحرص على متابعة حقوق منسوبيها وسرعة صرفها دون مماطلة اسوة بإدارة التعليم الاخرى.

ونقلت ” صدى ” للمتحدث الرسمي لتعليم المخواة، ناصر العمري، يوم الأربعاء ١٤٣٨/١٠/١٨، استفسار المعلمين عن أسباب تأخر مكافآتهم، ومتى يتم صرفها، فأكد بأنه سيتم التواصل مع القسم المختص في الإدارة، وإفادة الصحيفة والمعلمين بذلك خلال الأيام القادمة.

فيما لم يرد رد للصحيفة من قبل إدارة تعليم بمحافظة المخواة، حتى الآن.