⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني يتعهد بمنح جزيرة المسلمين حكمًا ذاتيًا - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

تعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرت، اليوم الإثنين، بتعجيل تشريع جديد يسمح بإقامة حكم ذاتي في الإقليم الأكثر تقلبًا في البلاد، والذي تسيطر عليه أغلبية مسلمة، بهدف إنهاء عقود من التمرد، وإعاقة تمدد تنظيم داعش الذي بدأ ينشط في الإقليم.

ويُعد قانون ” بانجسامورو ” الأساسي الذي قدم إلى الرئيس دوتيرت، تتويجًا لعملية سلام صعبة استمرت 20 عامًا بين حكومة الفلبين التي يغلب عليها الطابع المسيحي وجبهة مورو للتحرير الإسلامي الانفصالية.

ويهدف التشريع الجديد إلى تحويل الأجزاء ذات الغالبية المسلمة في جزيرة مينداناو الجنوبية، إلى منطقة ذاتية الحكم تتمتع بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والمالية.

وقال ديوتيرت في حفل تسليم مشروع القانون: ” إنني أقول لكم إخوتي.. سوف أساند هذا التشريع، وأعمل على إنجازه بسرعة في المجلس التشريعي ” .