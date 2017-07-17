تدشين معرض «إطلاق القدرات» لدعم متحدي الإعاقة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

برعاية كريمة من وكيل أمانة محافظة جدة للخدمات المكلف المهندس محمد حسن زهراني، تم تدشين معرض إطلاق القدرات، بمقر أمانة مدينة جدة والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتضمن المعرض عددا كبيرا من اللوحات التي نفذها الأطفال ضمن مبادرة إطلاق القدرات برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية، كما يتضمن تجربة الكرسي وهي أحد الفعاليات الناجحة التي نفذتها جمعية الأطفال المعوقين لإعطاء المجرب الإحساس بصعوبة حياة المعاق.

وتعد هذه الاستضافة من قبل أمانة جدة واحدة من برامج خدمة المجتمع التي تطلقها إدارة العلاقات العامة بالأمانة برئاسة محمد اليامي، بتوجيهات كريمة من أمين مدينة جدة، هاني أبو راس.

وشارك في زيارة المعرض وتجربة الكرسي عدد كبير من منسوبي ومراجعي الأمانة الذين يتجاوز عددهم 10.000 موظف ومراجع يوميا.

وتعمل مبادرة (إطلاق القدرات) على نشر ثقافة قدرة الأطفال ذوي الاعاقة على الاندماج مع بيئتهم الخارجية والمشاركة في مشاريع كبيرة وناجحة، وتدريبهم مهنيا لاستخدام أيديهم وتطوير قدراتهم للاعتماد على أنفسهم.

وتتمثل أهداف المشروع في تدريب (50) من الاطفال المعوقين من الذكور والاناث بين الفئة العمرية من 6 إلى 18 عام الذين لديهم مواهب (فنية في مجال الرسم والنحت) من خلال ورشة تدريبية مدتها عام دراسي واحد.

وأكد مدير مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير ميمني على أن المعاق لديه القدرة على صناعة الحدث والمساهمة في بناء الوطن، قائلا: ” نسعى من خلال هذه المبادرة الى التعريف بالجمعية ومراكزها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها للأطفال المعاقين في مختلف مراكزها بالمملكة ” .