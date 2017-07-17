" علم " تعلن وظائف هندسية إدارية شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ عِلم ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد مدير البرنامج: درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، أو نظم المعلومات الإدارية)، مع وجود خبرات سابقة.

2- مهندس أول (أمن المعلومات): درجة البكالوريوس في أي مجال هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا ) .