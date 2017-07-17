منال الغامدي: القناة الثقافية تحضر في خارطة السياحة الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضحت منال الغامدي، من قسم الإعداد بهيئة الإذاعة والتلفزيون والقناة السعودية الثقافية، أن تواجد وتغطية فريق العمل بمحافظة المندق يأتي ضمن خطط القناة في تصوير برنامج ” مصايفنا ” الذي يبث عبر القناة الثقافية بالتزامن مع مهرجانات الصيف في بعض مناطق المملكة بدعم وتوجيه من وزير الثقافة والإعلام.

وأضافت أن طاقم العمل يعمل على مدار الساعة للتصوير في منطقة أبها والباحة والرياض لجعل المشاهد يتابع كافة الفعاليات وتسليط الضوء عن أبرز المناشط والفعاليات.

وعن زيارتها لمحافظة المندق بمنطقة الباحة اشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يحظي به فريق العمل من محافظ المندق ومدير المركز الإعلامي بالمندق في تسهيل مهام الفريق حتى تظهر الحلقات بصورة جميلة كما هي المندق.

وعن خط سير الفريق بالمحافظة قالت إن الفريق توجه الى حديقة المئوية الرائعة التصميم والمكان وتم عمل التقرير اللازم ثم انتقل الفريق الى الحديقة العامة وكانت الفعاليات متنوعة ومن ابرزها العروض الشعبية التي قدمتها فرقة الثقافة والفنون بمحافظة المندق .

ثم توجه الفريق الى حديقة المبرّد التي تقام فيها واحة الديناصورات وكانت المفاجأة كونها اول مرة تقام على مستوى منطقة الباحة وهي من الفعاليات النوعية بمحافظة المندق حيث انها اول حديقة تقام على مستوى منطقة الباحة.

وأضافت: قمنا بزيارة مهرجان ليالي المندق الذي يقام على ضفاف سد مدهاس وشاهدنا مدى استثمار السد بشكل مُلفت حيث كانت النافورة الراقصة وعروض الصوت والضوء في اجواء عائلية.

وأردفت بالقول انها سعيدة بما شاهدته في خيمة التسوق من تهيئة موقع خاص بالأسر المنتجة التي تقدم عدد من الأصناف والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها محافظة المندق مثل الخبزة المقناة والعريكة والفتة وعدد من الأكلات المتعارف عليها في المحافظة .

واختتمت حديثها مقدمة شكرها لكل من ساهم في تسهيل مهمة فريق عمل القناة الثقافية مقدمة شكرها لمدير تلفزيون الباحة وكافة العاملين معه ولكافة المتعاونين مع الفريق من محافظة المندق .

تجدر الإشارة الى أن القناة الثقافية بثت مساء هذا اليوم الاثنين حلقة على الهواء من محافظة المندق كان ضيوفها محافظ المندق صالح القلطي ورئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني فيما تم تسجيل حلقة اخرى كان ضيوفها مهدي الزهراني مدير المركز الإعلامي بالمندق ومنسق برنامج المدن الصحية ناصر الزروق وكان الحديث عن الجوانب الإعلامية والفعاليات والبرامج خلال مهرجان صيف المندق ٣٨.