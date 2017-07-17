" النقل البحري " في الرياض تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

” النقل البحري ” في الرياض تعلن وظائف شاغرة
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجستية ” مجموعة البحري ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
1- أخصائي إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
2- تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 تموز/ يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 9/ 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، تفضل من هنا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29814 ] نشر منذ 6 دقائق
شي حلو ,,
,, وين اللي يدور وظيفه ؟؟