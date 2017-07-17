⁠⁠⁠⁠⁠" الملك فهد الطبية " تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علم أمراض النطق واللغة، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبينت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- اخصائي ثاني علم النطق اللغوي.

2- اخصائي أول علم النطق اللغوي.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 9/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــا.