 روسيا ترفض الشروط الأمريكية لاستعادة الممتلكات المصادرة - صحيفة صدى الالكترونية

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روسيا ترفض الشروط الأمريكية لاستعادة الممتلكات المصادرة

روسيا ترفض الشروط الأمريكية لاستعادة الممتلكات المصادرة
موسكو(صدى):

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، رفض أي شروط محتملة من جانب واشنطن لإعادة عقارين دبلوماسيين في الولايات المتحدة تمت مصادرتهما العام الماضي بـ ” غير المقبولة ” .

وقال المتحدث الرسمي للكرملين ” ديميتري بيسكوف ” ، إن بلاده اعتبرت مرارًا أن فرض شروط من أمريكا لاستعادة ممتلكات روسية أمر غير مقبول، مشيرًا إلي أن أي ممتلكات دبلوماسية يجب إعادتها دون أي شروط أو قيود أومحادثات.

ووصف ” بيسكوف ” خطوة مصادرة أمريكا لممتلكات دبلوماسية روسية بخرق للقانون الدولي، مشيرا إلى أن ثمة اتصالات تجري بين الجانبين على صعيد وزارتي الخارجية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29814 ] نشر منذ 32 دقيقة

باالأمس إجتماعات ومصافحات وإبتسامات وهروج زينه ,,

,, يمكن تكون هاالقضيه قدحة شراره فيما بينهم ,,,

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