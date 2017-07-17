روسيا ترفض الشروط الأمريكية لاستعادة الممتلكات المصادرة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، رفض أي شروط محتملة من جانب واشنطن لإعادة عقارين دبلوماسيين في الولايات المتحدة تمت مصادرتهما العام الماضي بـ ” غير المقبولة ” .

وقال المتحدث الرسمي للكرملين ” ديميتري بيسكوف ” ، إن بلاده اعتبرت مرارًا أن فرض شروط من أمريكا لاستعادة ممتلكات روسية أمر غير مقبول، مشيرًا إلي أن أي ممتلكات دبلوماسية يجب إعادتها دون أي شروط أو قيود أومحادثات.

ووصف ” بيسكوف ” خطوة مصادرة أمريكا لممتلكات دبلوماسية روسية بخرق للقانون الدولي، مشيرا إلى أن ثمة اتصالات تجري بين الجانبين على صعيد وزارتي الخارجية.