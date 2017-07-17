الأهلي يرسل عرضا رسميا لكلوب للتعاقد مع سوزا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أرسلت إدارة النادي الأهلي فجر أمس عرضا رسميا لنادي كلوب روج البلجيكي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاديمير سوزا، بعد أن تأخر العرض ليوم واحد بسبب الإجازة الأسبوعية في أوروبا.

ومن المقرر أن يسافر نائب الرئيس المحامي وليد عبدالرزاق معاذ إلى بلجيكا للتوقيع مع اللاعب وناديه في حالة الحصول على الموافقة النهائية.

وتحرك النادي الأهلي سريعًا بعد ابتزاز وكيل أعمال البرازيلي ” ماوريسيو ” للنادي بمطالبته أموال اضافية له وللاعب عقب حصول الأهلي على موافقة ناديه، لتتغير البوصلة نحو لاعب وسط كلوب روج الذي يشرف عليه مدرب الشباب السابق البلجيكي ميشيل برودم.

يذكر أن البرازيلي كلاديمير سوزا، 29 عاما، لعب خلال مسيرته الرياضية مع عدد من الأندية الأوروبية 352 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وصنع 42 هدفا، حيث يجيد اللعب كمحور متقدم ومتأخر، ويملك قدم قوية، ويجيد تنظيم اللعب.